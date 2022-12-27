Новорічні свята будуть зі світлом у разі відсутності обстрілів – Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n178247-novorichni-svyata-budut-zi-svitlom-u-razi-vidsutnosti-obstriliv-shmygal.html

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У разі відсутності нових масованих обстрілів з боку росії новорічні свята пройдуть без аварійних відключень.

Ми розуміємо, що росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо у щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу наголосити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень, — заявив 27 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

З його слів, після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій. Наразі триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким частково відновлено споживання.

Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці — критична інфраструктура, на другому — ВПК, на третьому — важливі виробництва, на четвертому — житловий фонд, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, починаючи з 10 жовтня росіяни випустили по українських енергетичних об'єктах понад тисячу ракет і дронів. Енергосистема витримала дев’ять хвиль масованих терористичних атак.