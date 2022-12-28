Україна отримає від США нові HIMARS. Фото: ТСН

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Реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS для України будуть оснащені спеціальною автоматикою.

ЗСУ отримають не лише нові «Хаймерси», але й комплекти автоматизованої системи управління вогнем артилерії IFATDS. Ці системи дозволяють збирати воєдино інформацію для кращої злагодженості дій різних підрозділів. Сполучені Штати Америки замовити 18 таких комплектів. Про це 28 грудня повідомляє «Мілітарний».

Зазначається, що IFATDS призначені для інтеграції та використання інформації з різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки. Система об'єднуватиме інформацію і від розвідки, і від піхоти, і від артилерії, і від авіації та інших підрозділів.

Ця автоматика являє собою мережу комп’ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Дані передають від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку. Система автоматично оброблятиме запити на вогонь, моніторитиме виконання місії, пропонуватиме різні рішення для відкриття вогню та багато іншого.

Зазначається, що такі системи отримає не лише Україна, але й Тайвань та Латвія. «Мілітарний» припускає, що це може означати те, що для цих країн також виготовлятимуть HIMARS.

Нагадаємо, президент США Джо Байдена на прес-конференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленський уникнув прямої відповіді про можливе постачання Україні далекобійної зброї, у тому числі ракет ATACMS для HIMARS.

Джерело: «Мілітарний»