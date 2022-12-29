Британська розвідка пояснила, чому рф не може захистити аеродром в Енгельсі

https://racurs.ua/ua/n178301-brytanska-rozvidka-poyasnyla-chomu-rf-ne-moje-zahystyty-aerodrom-v-engelsi.html

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Британська розвідка пояснила, чому рашисти не можуть захистити свій аеродром в Енгельсі.

Однією з проблем для росії, ймовірно, є винятковий попит на сучасні системи ППО середньої дальності, такі як SA-22 «Панцир», які, як очікується, відіграватимуть важливу роль у протидії БПЛА.

Окрім забезпечення точкового захисту стратегічних об'єктів, таких як Енгельс, ці системи нині у великій кількості потрібні для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні, зазначають британські розвідники.

росія протягом тривалого часу приділяла дуже високу увагу підтримці передової наземної протиповітряної оборони, але стає все більш очевидним, що вона намагається протистояти повітряним загрозам глибоко всередині росії.

Одним із викликів для рф, ймовірно, є винятковий попит на її парк сучасних систем протиповітряної оборони середньої дальності, таких як SA-22 «Панцир», які, як правило, відіграють важливу роль у протидії БПЛА, — йдеться у звіті британців.

Тим часом 29 грудня губернатор Саратовської області заявив, що російська ППО знищила «невідомий об'єкт» у районі Енгельса. На місце виїхали служби.