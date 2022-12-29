Генштаб ЗСУ зробив важливу заяву про загрозу нападу з білорусі

Генеральний штаб ЗСУ зробив важливу заяву про загрозу нападу з білорусі

https://racurs.ua/ua/n178304-genshtab-zsu-zrobyv-vajlyvu-zayavu-pro-zagrozu-napadu-z-bilorusi.html

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Генеральний штаб ЗСУ зробив важливу заяву про загрозу нападу з білорусі.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 29 грудня заявив, що на території білорусі, Брянської та Курської областей росії поблизу з Україною зараз перебувають лише 22 тис. російських військовослужбовців, що вдвічі менше, ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ.

На білоруських полігонах проходять підготовку 11 тис. російських військових. Там є понад 400 одиниць збройної військової техніки росії.

Навіть якщо залучать усю білоруську армію, спільне угруповання буде налічувати близько 30 тис. осіб, вважає Громов.

Представник Генштабу нагадав, що росія станом на 29 грудня вивезла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та РСЗВ, як були створені в інтересах рф напередодні нападу на Україну.

Водночас росія розширює контроль над військовими аеродромами білорусі. Зокрема Мачулищі планується перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб армії росії.