Кабмін виділив 30 мільярдів держкомпанії, яку очолив скандальний банкір Мецгер

https://racurs.ua/ua/n178344-uryad-profinansuvav-na-30-mlrd-derjkompaniu-yaku-ocholyv-skandalnyy-bankir-mecger.html

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію «Української фінансової житлової компанії» («Укрфінжитло») на 30 млрд грн шляхом випуску облігацій державної позики.

Постановою доручено Міністерству фінансів до кінця 2022 року здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 30 млрд грн зі строком погашення п’ять років та ставкою доходу на рівні 19,5% річних в обмін на акції додаткової емісії акцій «Укрфінжитла». Це відомство стало координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян «Оселя».

100% акцій цієї компанії належить державі. Наприкінці 2021 року Кабінет міністрів влив у капітал ПрАТ «Укрфінжитло» облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

Євгена Мецгера 11 листопада призначили головою правління ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія». Він зі скандалом звільнився минулого року з посади голови державного «Укрексімбанку».

У грудні 2020 року Міністерство фінансів створило «Укрфінжитло» зі статутним капіталом 10 млн грн, хоча на ринку існувало вже три аналогічних регулятори. У квітні 2021 року Рада ухвалила закон № 1434. У змінах держбюджету-2021 впровадили норми про фінансово-кредитні механізми забезпечення громадян України житлом.

До «Укрфінжитла» приєднали Державну іпотечну установу (ДІУ) з її від'ємним капіталом та непогашеною заборгованістю на загальну суму приблизно в 10 млрд грн.

Для погашення цих боргів і впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом у тому ж 2021 році Мінфін випустив ОВДП на 20 млрд грн.

11 листопада 2022 року наглядова рада ПрАТ «Укрфінжитло» обрала головою правління Євгена Мецгера. Мецгер раніше очолював державний «Укрексімбанк», у 2021 році стався скандал через напад охорони банку на журналістів «Схем», за що і був звільнений.

Тоді журналістське розслідування стосувалося ймовірності надання банком кредитів компаніям, зареєстрованим у так званій днр.