Росіяни готують 150 тис. резервістів - Резніков про новий повномасштабний наступ рф

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Новий масштабний наступ росії не може розпочатися раніше лютого.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю LB.ua.

Резніков вважає, якщо російська армія і зважиться на новий повномасштабний наступ на території України, це може відбутися не раніше лютого 2023 року.

У відповідь на запитання журналістів про можливість ще однієї російської операції з території білорусі Рєзніков нагадав, що після першої хвилі мобілізації в росії близько 150 тис. резервістів направили на лінію фронту, а ще 150 тис. «готують у різних таборах на різних територіях: і в росії, й у білорусі, щодо тих окупаційних міст, у тому числі вони поведуть наступ.

Якщо, наприклад, росіяни ухвалять рішення йти в наступ, то підготувати свій контингент це реалістично може бути не раніше лютого, — сказав міністр оборони України.

Він також прокоментував можливість участі у такому наступі військовослужбовців білоруської армії.

Це залежатиме від поняття повного поглинання білорусі як такої, її суб'єктності, — вважає Резніков. — Якщо воно станеться, якщо білоруські солдати будуть готові виконувати накази російських генералів — це один сценарій. Якщо білоруські солдати не будуть готові виконувати накази російських генералів, а лише своїх, білоруських — це абсолютно інший сценарій.

При цьому глава міністерства оборони України вважає, що новий наступ до західних чи північних районів України закінчиться провалом.

Знову піти непідготовленими на заході, зі спробами щось там перерізати — у мене питання: а чи утримувати ви як плануєте? Це ж потрібно гарнізони там тримати, мати логістичне постачання, треба давати їжу, патрони, паливо. А місцеве населення на заході України спокійно зустрічатиме вас із короваями на вулиці. Ага. З квітами, — заявив Резніков.

Міністр оборони України припустив, що після втрат в Україні регулярні війська російської федерації можуть відновитися за мінімум п’ять, а то й 10 років.

Країни Заходу поки що не дають Україні ракети далекого радіусу дії, на думку міністра, через хибну думку «спробувати не підняти до чергового рівня ескалації ситуацію в Україні».