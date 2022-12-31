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Ракурс
Територіальна оборона знищила будинок із росіянами. Фото:

Тероборона знищила будинок із окупантами в Запорізькій області (ВІДЕО)

31 гру 2022, 14:22
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Будинок із російськими окупантами вибухнув у Запорізькій області.





Будівлю у районі Гуляйполя знищили бійці мелітопольської тероборони. У цьому будинку загарбники не лише проживали, але й облаштували склад із провізією та боєприпасами. Про це 31 грудня повідомив Telegram-канал «РИА Мелитополь».

Новорічне привітання окупантам від Мелітопольского тербату ЗСУ на Гуляйпольскому напрямку, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці відстежили будинок, де оселилися загарбники. Ворог тримав у цьому місці непоганий боєкомплект та запаси їжі. Базу росіян знищили влучним ударом.

Нагадаємо, українські військові ліквідували на Донбасі топ-чиновника зі слідчого комітету рф євгена рибакова, який обіймав посаду заступника керівника контрольно-слідчого відділу.

Джерело: Ракурс


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