ISW: дефіцит снарядів у росіян може завадити їм піти у наступ

https://racurs.ua/ua/n178397-deficyt-snaryadiv-u-rosiyan-moje-zavadyty-yim-pity-u-nastup-isw.html

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) в останньому зведенні-аналізі минулого року звертає увагу, крім іншого, на заяву голови української військової розвідки Кирила Буданова про те, що росіяни відчувають дефіцит артилерійських снарядів.

Буданов сказав в ефірі телемарафону українських каналів, що зараз росіяни вистрілюють за добу близько 20 тис. снарядів, тоді як на піку кілька місяців тому витрачали близько 60 тис. за добу. За словами Буданова, росія навіть витягла всі залишки боєприпасів з військових складів білорусі.

Спираючись на ці слова, ISW висловлює припущення, що дефіцит снарядів може перешкодити росіянам найближчим часом організувати серйозний наступ на якійсь ділянці фронту.

ISW вважає, що труднощі з боєприпасами, ймовірно, частково завадять російським силам найближчим часом підтримувати високу інтенсивність операцій у районі Бахмута, — йдеться у повідомленні.

Вичерпання запасів артилерійських боєприпасів у Росії, ймовірно, вплине на її здатність підтримувати високий темп операцій та в інших місцях в Україні.

Аналітики ISW вважають, що заява України про вичерпання росіянами запасів боєприпасів у білорусі — це додатковий індикатор того, що нове великомасштабний наступ росіян з білорусі найближчими місяцями малоймовірний.