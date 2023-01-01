Німеччина розпочала виробництво самохідних гаубиць RCH-155 для України

Німеччина розпочали виробництво самохідних гаубиць RCH-155 для України

https://racurs.ua/ua/n178398-nimechchyna-rozpochaly-vyrobnyctvo-samohidnyh-gaubyc-rch-155-dlya-ukrayiny.html

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Німеччина розпочала виробництво САУ RCH-155 для України.

RCH 155 — це 155-мм самохідна артилерійська установка з дистанційним керуванням, розроблена німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann у 2014 році. Виробник взяв усі найкращі технічні рішення від PzH 2000, яка вже працює на фронті в Україні, та вніс доопрацювання під сучасні вимоги.

На урядовому сайті ФРН офіційно повідомляється, що буде передано 18 одиниць. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся з відповідним запитом до країни ще у липні 2022 року

Екс-посол України в ФРН Андрій Мельник також підтвердив згоду німецької влади на експорт:

Це стане вагомим внеском у масове посилення боєздатності української армії. Я сподіваюся, що федеральний уряд продовжуватиме послідовно йти цим шляхом.

Радник компанії-виробника KMW Ніколас Драммонд. повідомив, що RCH-155 — це розробка компанії Kraus-Maffei Wegmann. Як і Panzerhaubitze 2000, артустановка відрізняється високим рівнем автоматизації всіх систем, а вежа в машині безлюдна.

Про те, коли ЗСУ зможуть отримати нові самохідні установки на озброєння, Драммонд не повідомив.