Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Німеччина розпочали виробництво самохідних гаубиць RCH-155 для України

Німеччина розпочала виробництво самохідних гаубиць RCH-155 для України

1 січ 2023, 10:12
999

Німеччина розпочала виробництво САУ RCH-155 для України.





RCH 155 — це 155-мм самохідна артилерійська установка з дистанційним керуванням, розроблена німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann у 2014 році. Виробник взяв усі найкращі технічні рішення від PzH 2000, яка вже працює на фронті в Україні, та вніс доопрацювання під сучасні вимоги.

На урядовому сайті ФРН офіційно повідомляється, що буде передано 18 одиниць. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся з відповідним запитом до країни ще у липні 2022 року

Екс-посол України в ФРН Андрій Мельник також підтвердив згоду німецької влади на експорт:

Це стане вагомим внеском у масове посилення боєздатності української армії. Я сподіваюся, що федеральний уряд продовжуватиме послідовно йти цим шляхом.

САУ RCH-155

Радник компанії-виробника KMW Ніколас Драммонд. повідомив, що RCH-155 — це розробка компанії Kraus-Maffei Wegmann. Як і Panzerhaubitze 2000, артустановка відрізняється високим рівнем автоматизації всіх систем, а вежа в машині безлюдна.

Про те, коли ЗСУ зможуть отримати нові самохідні установки на озброєння, Драммонд не повідомив.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів