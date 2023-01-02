Генсек НАТО закликав Захід виробляти більше зброї через війну в Україні

https://racurs.ua/ua/n178434-gensek-nato-zaklykav-zahid-vyroblyaty-bilshe-zbroyi-cherez-viynu-v-ukrayini.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України.

Про це очільник Альянсу заявив в інтерв’ю каналу BBC Radio 4.

Наявні дані, на думку секретаріату Альянсу, свідчать про те, що росія «готова продовжувати війну та має намір потенційно розпочати новий наступ».

Столтенберг заявив, що військовому блоку необхідна «величезна кількість боєприпасів та запасних частин».

За його словами, НАТО має підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, оскільки росія не цурається своєї головної мети — захоплення країни.

Українські сили мали перевагу протягом [останніх] кількох місяців. Але ми знаємо, що росія мобілізувала багато нових сил, вони проходять підготовку. Це вказує на те, що росія готова продовжувати війну і, можливо, спробує розпочати новий наступ, — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО вважає, що війна, розв’язана росією проти України, швидше за все, завершиться мирними переговорами, але їхні умови та перебіг «повністю залежать від співвідношення сил на полі бою».

Він наголосив, що для мирного врегулювання конфлікту найважливіше значення матиме сила України на полі бою: Київ, за словами глави НАТО, має сам вирішити, на яких умовах сідати за стіл переговорів.