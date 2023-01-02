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Ракурс
В Австралії біля парку розваг зіткнулися два вертольоти, багато загиблих

В Австралії біля парку розваг зіткнулися два вертольоти, багато загиблих (ФОТО)

2 січ 2023, 12:27
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В австралійському місті Голд-Кост внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули четверо людей. Про це повідомляє поліція штату Квінсленд.





Інцидент стався 2 січня близько 14.00 за місцевим часом (3.00 за Києвом) біля тематичного парку розваг Sea World. За даними поліції, гелікоптери зіткнулися, коли один із них злітав, а інший йшов на посадку.

В Австралії біля парку розваг зіткнулися два вертольоти, багато загиблих, фото - NMN

Один з гелікоптерів уцілів, він зміг сісти на піщану мілину. Із шести осіб на борту п’ятеро отримали легкі травми, ще одна не постраждала. У другому гелікоптері перебувало семеро людей. Четверо загинули на місці, ще трьох у тяжкому стані доправили до лікарні.

Австралійське бюро транспортної безпеки розпочало розслідування за фактом того, що сталося.

В Австралії біля парку розваг зіткнулися два вертольоти, багато загиблих, фото - NMN

Джерело: Ракурс


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