Генштаб підтвердив удар по Токмаку і значні втрати росіян

https://racurs.ua/ua/n178517-genshtab-pidtverdyv-udar-po-tokmaku-i-znachni-vtraty-rosiyan.html

Ракурс

У Генштабі підтвердили удар 3 січня по зосередженню військових та техніки рф у Токмаку Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 січня.

Там кажуть, втрати росії — близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

РосЗМІ писали про удар по лікарні в окупованому місті і заявляли, що постраждалих нема. Міноборони рф удар по Токмаку не коментувало.

За даними місцевих ЗМІ, артилерійський вогонь «накрив» розташування російських військ у ніч проти 3 січня у туберкульозній лікарні міста. Біля зруйнованої будівлі бачили пожежників, медиків та техніку для розбирання завалів.

Російські телеграм-канали повідомляли 4 січня і про удар по воєнній комендатурі у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області. Кажуть, було як мінімум чотири прильоти. Є загиблі та поранені.

Крім того, у зведенні з фронтів Генштаб пише, що ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському напрямку росіяни не полишають спроб покращити тактичне положення.

Авіація ЗСУ завдала 17 ударів, з яких чотири — по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія українців уразила пункт управління росіян, два райони зосередження сил та склад боєприпасів.