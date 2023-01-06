Прогноз погоди на Різдво озвучив Укргідрометцентр

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Прогноз погоди на 7 січня озвучив Український гідрометеорологічний центр — в Україні на Різдво очікується суттєве похолодання. На Різдво у західних, а також в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях буде хмарно, невеликий сніг, удень подекуди з дощем. На решті території України синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Стовпчик термометра після нещодавнього потепління знову піде вниз у східних, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях — там вночі буде -15−20°С, вдень — 8−13 °С нижче нуля.

На решті території України вночі очікується 7−12°С морозу, а вдень -2−7°С.

У західних, Вінницькій та Одеській областях на Різдво вночі буде 0−5°С, а вдень -1+4°С.

Плюсова температура збережеться на Закарпатті та Прикарпатті — до +7°С.

7 січня на дорогах західних областей спостерігатиметься ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

6−8 січня на високогiр’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (третій рівень).

6−9 січня на річках Прип’ять та Стохід у межах Волинської області продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю 1−5 см за добу. При цьому очікується досягнення відмітки затоплення та подальше затоплення присадибних ділянок i сiльськогосподарських угiдь в окремих прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської області (І рівень небезпеки — жовтий). 7−10 січня, у зв’язку з різким зниженням температури повітря та на фоні проходження тало-дощового паводку, на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське та Десні можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю 0,1−0,5 м з виходом та збільшенням шару води на заплаві у створах постів річки Верхній Дніпро (Неданчичі), річки Десна (Новгород-Сіверський) та її приток річок Снов, Білоус. При цьому водами Дніпра можливе порушення транспортного сполучення окремих сіл у Чернігівському районі та водами річки Снов — перелив через автодорогу місцевого значення (В.Дирчин — М. Дирчин) та замерзання води на ній у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).