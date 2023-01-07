Українська розвідка - Нова хвиля мобілізації в рф стартує після свят, московити наберуть півмільйона людей

https://racurs.ua/ua/n178604-ukrayinska-rozvidka-nova-hvylya-mobilizaciyi-v-rf-startuie-pislya-svyat-moskovyty-naberut.html

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Мобілізація в росії продовжиться з 15 січня.

Про це сказав у коментарі The Guardian заступник керівника Головного управління військової розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. На його думку, нові мобілізовані будуть залучені для участі у наступальних операціях навесні та влітку на сході та півдні України.

Скібіцький припустив, що на нову мобілізацію у росії піде близько двох місяців, і можливі успіхи російських військ залежатимуть від того, наскільки їх встигнуть добре оснастити та навчити. Саме тому, сказав він, багато залежатиме від продовження постачання західної зброї та боєприпасів на Україну для оснащення нових резервних підрозділів.

Заступник голови української військової розвідки назвав «останнім ривком» майбутні шість-вісім місяців. Якщо росія програє цього разу, то путін зазнає катастрофи, — сказав Вадим Скібіцький.

Російська сторона заперечує необхідність нової мобілізації. Наприкінці грудня президент путін говорив, що набраної зараз кількості людей «достатньо».

Видання Moscow Times писало, що російським медіа заборонили поширювати будь-які висловлювання про мобілізацію, навіть якщо про це говорять члени Держдуми чи Ради Федерації.

Тим часом 20 грудня путін підписав розпорядження про створення групи з координації мобілізації.