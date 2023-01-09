Тбілісі відмовив повернути Україні надані їй у 2008 році ЗРК "Бук"

https://racurs.ua/ua/n178662-tbilisi-vidmovyv-povernuty-ukrayini-nadani-yiy-u-2008-roci-zrk-buk.html

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Київ просив Тбілісі повернути передані йому у 2008 році комплекси «Бук», але грузинська влада відмовила. Про це написав у колонці для «Європейської правди» тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

Після війни росіян в Грузії заступник начальника Генштабу Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив, що радянські зенітно-ракетні комплекси «Тор» і «Бук», придбані Грузією в України, були відповідальними за збиття російських літаків під час війни.

Запит Києва до Тбілісі міг бути пов’язаний із постачанням Україні ракет RIM-7 Sea Sparrow, які можна інтегрувати до систем радянського зразка.

RIM-7 Sea Sparrow — американська керована ракета класу «корабель-повітря» з напівактивною головкою радіолокації самонаведення.

Про те, що ЗСУ здатні інтегрувати RIM-7 Sea Sparrow до систем радянського зразка, заявив представник Пентагону Пет Райдер.

Ці ракети розробили на початку 1960-х років на базі ракети класу «повітря-повітря» AIM-7 Sparrow, яку прийняли на озброєння в 1976 році. Це корабельна зенітна ракета малої дальності, що використовується для забезпечення протиракетного захисту кораблів.

Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але й навіть пропозиція замінити їх на новіші комплекси.