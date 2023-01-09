У Кремлі відхрестилися від переговорів про перемир'я за "корейським варіантом"

https://racurs.ua/ua/n178665-u-kremli-vidhrestylysya-vid-peregovoriv-pro-peremyr-ya-za-koreyskym-variantom.html

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Повідомлення української влади про те, що заступник глави адміністрації президента росії Дмитро Козак намагається через відставних європейських політиків передати Заходу пропозиції Кремля про перемир’я в Україні за аналогією з «корейським варіантом» 38-ї паралелі, не відповідають дійсності.

Про це заявив прес-секретар глави російської держави дмитро пєсков.

Це несправедливо. Ніхто про це не говорить. Це — чергова «качка», — сказав рот путіна російським журналістам 9 січня, відповідаючи на запитання, наскільки справедливе відповідне твердження українських ЗМІ.

Якщо я правильно розумію, у них, справді були якісь повідомлення, але вони були про якусь іншу людину з прізвищем Козак. У них там, на мою думку, чи то в Раді, чи то ще десь є людина з таким прізвищем, — продовжив представник Кремля.

Раніше про такі контакти Дмитра Козака повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. росія нібито збирається запропонувати Україні так званий «корейський варіант» завершення війни — за зразком того, чим скінчилася війна на Корейському півострові 1950−1953 років. Цей варіант передбачає поділ країни, розповів 8 січня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов в ефірі Національного телемарафону.

Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна 38 паралель. Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати — це 38 паралель — сказав він.

При цьому, за його словами, він спілкувався з представниками Південної Кореї, які шкодують про те, що в 1953 році країна погодилася на такий варіант. Сьогодні у них багато проблем з КНДР, і в Південній Кореї вважають, що не потрібно було зупинятися і погоджуватися на такий мир.

Данілов додав, що спроби схилити Україну до миру в кремлі курує заступник керівника адміністрації президента росії Дмитро Козак — той самий, який відповідав за мінські угоди. Козак бродить по приймальнях європейських політиків, які колись щось значили, і через них намагається просувати потрібні росії наративи.

Ходить на зустрічі з політиками минулих часів в Європі та через них передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні та змусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я, — зазначив секретар РНБО.

У 1953 році трирічна війна на Корейському півострові, яка велася з одного боку комуністами за підтримки СРСР і Китаю, а з іншого — демократичною частиною суспільства за підтримки США і військ ООН, закінчилася тим, що країна була поділена на дві частини, кордоном між Північною і Південною Кореями стала поточна лінія фронту. З того часу Південна Корея є сильною, квітучою та заможною державою, а Північна Корея — диктатурою з комуністичною партією, культом особистості, репресіями та бідністю.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський на саміті G20 назвав десять умов для встановлення миру з росією. На інших умовах Україна ніяких переговорів з окупантами вести не збирається.