ЗСУ знищили рідкісну ціль — радіолокаційну станцію П-18

https://racurs.ua/ua/n178670-zsu-znyschyly-ridkisnu-cil-radiolokaciynu-stanciu-p-18-foto.html

Ракурс

Українська армія знищила доволі рідкісну для себе ціль — російську радіолокаційну станцію П-18, яка призначена для виявлення та супроводу обʼєктів у повітрі.

#Ukraine: A Russian P-18−2 2D VHF surveillance radar was destroyed by a Ukrainian precision strike in #Kherson Oblast.



The P-18−2 is an upgrade of the Soviet P-18 with digital components and improved electronics. pic.twitter.com/KTcAqFNMqr — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) January 8, 2023

У мережі поширюють фото знищеної П-18 у Херсонській області. Коли саме це сталося — невідомо. Найімовірніше, її уразили з HIMARS або високоточним снарядом на кшталт Excalibur.

П-18 «Терек» — мобільна двокоординатна радіолокаційна станція кругового огляду метрового діапазону хвиль. Вона створена в Радянському Союзі в 1970-ті роки.

П-18 «Малахіт» — наземна рухома завадозахищена радіолокаційна станція з висвітленням повітряної та надводної ситуації з цифровою обробкою та автоматичною передачею інформації. П-18 «Малахіт» призначена для автоматичного виявлення радіолокаційних цілей на фоні дії активних та пасивних завад природного та штучного походження, визначення координат (азимуту, дальності, радіальної швидкості), автоматичної зав’язки і супроводження траєкторій цілей та видачі їх координат і трас споживачам.

Пересувні радари «Малахіт» являють собою модернізовану версію радара П-18МУ «Терек», яка була прийнята на озброєння Радянської армії ще у 1971 році. У модернізованому варіанті застосована компенсація активних перешкод, цифрова обробка сигналів, вимірювання швидкості руху повітряних цілей, а також їх автоматичний пошук і супровід.

«Малахіт» здатний також в автоматичному режимі передавати дані про виявлені повітряні цілі.