ЗСУ знищили рідкісну ціль — радіолокаційну станцію П-18

Українська армія знищила доволі рідкісну для себе ціль — російську радіолокаційну станцію П-18, яка призначена для виявлення та супроводу обʼєктів у повітрі.

#Ukraine: A Russian P-18−2 2D VHF surveillance radar was destroyed by a Ukrainian precision strike in #Kherson Oblast.



The P-18−2 is an upgrade of the Soviet P-18 with digital components and improved electronics. pic.twitter.com/KTcAqFNMqr