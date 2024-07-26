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ЗСУ продовжують бойові завдання неподалік Кринок. Фото: Генштаб

ЗСУ продовжують бойові завдання на лівобережжі Херсонщини — командування

26 лип 2024, 17:49
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Сили оборони України продовжують бойові завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області.


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Зокрема, українські підрозділи задіяні неподалік від села Кринки, і на островах у цьому районі. При цьому позиції ЗСУ в Кринках були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село теж практично повністю знищене. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі «Крим.Реалії».

За його словами, в самому населеному пункті немає змоги оборонятися, тому ЗСУ перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра.

Лиховій відзначив, що по всій операційній зоні ОСУВ «Таврія» саме Придніпровський напрямок є «найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми».

Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними, — розповів речник.

Бої на Херсонщині. Карта: «Крим.Реалії»

Нагадаємо, 16 липня в Генштабі ЗСУ заявили, що Силам оборони довелося відступити з Урожайного і Кринок, бо утримувати там позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування. Тому захисники відійшли задля збереження життів.

Джерело: «Крим.Реалії»

Джерело: Ракурс


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