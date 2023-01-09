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Ракурс
Прикордонники відреагували на гламурні фото своєї речниці з Одеси

Прикордонники відреагували на гламурні фото своєї речниці з Одеси

9 січ 2023, 17:15
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Державна прикордонна служба України відреагувала на «гламурний» скандал з прес-офіцеркою ДПСУ південного командування Іванною Плантовською.





Відомство ухвалить рішення щодо подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою згаданої військовослужбовиці у рамках норм законодавства, сказав речник ДПСУ Андрій Демченко «Укрінформу».

Він відзначив, що така ситуація суперечить моральним нормам і є неприйнятною під час війни.

Нагадаємо, фото Плантовської в соцмережах спричинили резонанс. Прес-офіцер Південного регіонального управління ДПСУ виклала свої фото з відпочинку в Парижі. Тисячі українців прокоментували ці фото і написали про недоречність хизування розкішним життям військової в той час, коли її побратими гинуть на фронті.

Плантовська обіцяла прокоментувати ці фото, але на момент публікації новини цього не зробила.

Джерело: Ракурс


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