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Прикордонники відреагували на гламурні фото своєї речниці з Одеси
Прикордонники відреагували на гламурні фото своєї речниці з Одесиhttps://racurs.ua/ua/n178679-prykordonnyky-vidreaguvaly-na-glamurni-foto-svoieyi-rechnyci-z-odesy.htmlРакурс
Державна прикордонна служба України відреагувала на «гламурний» скандал з прес-офіцеркою ДПСУ південного командування Іванною Плантовською.
Відомство ухвалить рішення щодо подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою згаданої військовослужбовиці у рамках норм законодавства, сказав речник ДПСУ Андрій Демченко «Укрінформу».
Він відзначив, що така ситуація суперечить моральним нормам і є неприйнятною під час війни.
Нагадаємо, фото Плантовської в соцмережах спричинили резонанс. Прес-офіцер Південного регіонального управління ДПСУ виклала свої фото з відпочинку в Парижі. Тисячі українців прокоментували ці фото і написали про недоречність хизування розкішним життям військової в той час, коли її побратими гинуть на фронті.
Плантовська обіцяла прокоментувати ці фото, але на момент публікації новини цього не зробила.
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