Прикордонники відреагували на гламурні фото своєї речниці з Одеси

https://racurs.ua/ua/n178679-prykordonnyky-vidreaguvaly-na-glamurni-foto-svoieyi-rechnyci-z-odesy.html

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Державна прикордонна служба України відреагувала на «гламурний» скандал з прес-офіцеркою ДПСУ південного командування Іванною Плантовською.

Відомство ухвалить рішення щодо подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою згаданої військовослужбовиці у рамках норм законодавства, сказав речник ДПСУ Андрій Демченко «Укрінформу».

Він відзначив, що така ситуація суперечить моральним нормам і є неприйнятною під час війни.

Нагадаємо, фото Плантовської в соцмережах спричинили резонанс. Прес-офіцер Південного регіонального управління ДПСУ виклала свої фото з відпочинку в Парижі. Тисячі українців прокоментували ці фото і написали про недоречність хизування розкішним життям військової в той час, коли її побратими гинуть на фронті.

Плантовська обіцяла прокоментувати ці фото, але на момент публікації новини цього не зробила.