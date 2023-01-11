"Герой" Сирії і автор доктрини - кого путін послав керувати російським вторгненням до України

https://racurs.ua/ua/n178758-geroy-syriyi-i-avtor-doktryny-kogo-putin-poslav-keruvaty-rosiyskym-vtorgnennyam-do-ukrayiny.html

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Міністр оборони рф сергій шойгу 11 січня призначив начальника Генштабу зс рф валерія герасимова замість сергія суровікіна командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні. суровікін керував московитським вторгненням в Україну з осені.

Хто тепер керуватиме російськими окупантами в Україні — розповідаємо коротко про герасимова.

Цьому воєнному злочинцю 67 років, він на 11 років старший за свого попередника на посаді командувача російського вторгнення в Україну суровікіна.

Герасимов з Казані, закінчив тамтешнє вище танкове командне училище, Військову академію бронетанкових військ імені Малиновського і Військову академію Генштабу зс росії.

До 1987 року командував по черзі взводом, ротою, батальйоном у Польщі та Далекосхідному військовому окрузі, після цього керував штабом і командував танковим полком у Прибалтійському військовому окрузі.

Після розпаду СРСР вирушив до Північно-Західної групи військ, де 1995 року був командиром мотострілецької дивізії. У 1997−2003 роках — перший замкомандувача армією в Московському військовому окрузі, замкомандувача, начальник штабу і командувач 58 армії в Північно-Кавказькому військовому окрузі. У роки командування герасимова підрозділи армії брали участь у контртерористичних операціях біля Чечні.

З 2003 по 2010 роки — начальник штабу Далекосхідного військового округу, начальник управління бойової підготовки зс рф, начальник штабу Північно-Кавказького військового округу, командувач військ Ленінградського військового округу та Московського військового округу.

У 2010 році герасимова призначили заступником начальника Генштабу, а з 2012 року — командувачем військ Центрального військового округу. Начальником Генштабу ЗС РФ та першим заступником міністра оборони росії він став 9 листопада 2012 року. У тому ж році став членом Ради безпеки рф.

Герасимов одним із перших у московії заявив, що нові війни вимагають нових методів боротьби — про це він сказав у 2013 році на конференції Академії військових наук, аналізуючи досвід «арабської весни». Цю промову пізніше назвали у країнах «Доктриною Герасимова».

Фронтальні зіткнення великих угруповань військ, — зазначав генерал, — Йдуть у минуле, а на зміну їм приходить «дистанційна безконтактна дія на противника»: використання «сил спеціальних операцій та внутрішньої опозиції», а також інформаційний вплив.

У квітні 2014 року після початку війни на Донбасі герасимов потрапив до списку санкцій Європейського союзу. У список санкцій США він потрапив 25 лютого 2022 року — після початку російського вторгнення в Україну.

У 2016 році президент володимир путін закритим указом надав герасимову звання героя росії. За повідомленнями російських ЗМІ, найвищу російську державну нагороду він отримав за організацію операції у Сирії. Нагадаємо, що героєм рф за військову операцію в Сирії був і його попередник суровікін.

Є в герасимова нагорода і від білорусі. У 2010 році «за значний особистий внесок у зміцнення миру, дружніх відносин та співробітництва між республікою білорусь та російською федерацією» цього російського воєнного злочинця нагородили орденом Дружби народів, який є найвищою нагородою білорусі для іноземців.

Суровікін, який став одним із заступників Герасимова, раніше сам командував військами рф в Україні. Його призначили на цю посаду 8 жовтня — у день вибуху на Кримському мості. Він став першою людиною на посаді командувача російського вторгнення, чиє ім’я міноборони рф повідомило публічно. Джерела «Медузи» називали Суровікіна прихильником масованих ракетних ударів по інфраструктурі, зокрема цивільної.

За суровікіна російські війська дійсно стали систематично обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру.

Попри ці атаки, у листопаді на пропозицію суровікіна війська рф залишили захоплений на початку війни Херсон. Генерал, який анонсував це «важке» рішення заздалегідь, заявив, що воно збереже життя російських солдатів.

За каденції суровікіна в ніч на 1 січня була атакована база російських військових у місті Макіївка. Внаслідок удару, лише за офіційними даними російського військового відомства, загинули 89 осіб (згідно із заявами української сторони, загиблі обчислюються сотнями). До цього міноборони рф не визнавало таких великих разових втрат.