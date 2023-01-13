Зеки на фронті і в тилу - росія відправляє ув’язнених працювати на військові заводи

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Британська розвідка повідомила, що росія використовує на оборонних підприємствах примусову працю ув’язнених.

Ув’язнені в рф не лише потрапляють на війну з Україною та гинуть там, а й вимушено беруть участь у виробництві зброї.

Російський оборонний сектор із високою ймовірністю використовує примусову працю ув’язнених, повідомляється у звіті Міноборони Великої Британії 13 січня.

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) ще в листопаді розповіла, що Уралвагонзавод, найбільший виробник танків і бронетехніки в росії, отримає у своє розпорядження 250 засуджених до примусових робіт з Нижнього Тагілу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 January 2023



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/s9NzHapWmK — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) January 13, 2023 У росії існує давня традиція тюремної праці, але з 2017 року примусову працю було повернено законодавчо як окреме кримінальне покарання за злочини, — зазначається у звіті.

400 тис. робітників у підпорядкуванні ФСВП британське міністерство оборони називає «цілою імперією».

Ще у листопаді 2022 року ЗМІ повідомляли, що 250 засуджених до примусових робіт, які відбувають покарання в Нижньому Тагілі, будуть працевлаштовані на найбільший танковий завод «Уралвагонзавод».

Вони працюватимуть операторами верстатів, свердлувальниками, токарями, фрезерувальниками, шліфувальниками, електрозварювальниками, слюсарями та машиністами крана. ЗМІ уточнювали, що зеки залучатимуться до допоміжних робіт і не отримають доступу до секретної інформації.

Уралвагонзавод — єдиний у росії завод, що випускає танки Т-72 і Т-90. Після початку війни виробництво перейшло на тризмінний режим роботи, а в серпні завод почав працювати цілодобово.