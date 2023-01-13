Танк Challenger 2, фото: Warriors Wiki

https://racurs.ua/ua/n178829-brytaniya-ta-nimechchyna-v-nayblyjchi-dni-ogolosyat-pro-peredachu-tankiv-ukrayini-zmi.html

Ракурс

Велика Британія, як очікується, незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2 до України.

Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на джерела в Україні.

За інформацією видання, офіційне оголошення очікується у понеділок, 16 січня, проте відповідне рішення вже ухвалене, щоб посилити тиск на Берлін в аналогічному питанні щодо німецьких танків Leopard 2 перед зустріччю міністрів оборони західних країн наступної п’ятниці, 20 січня.

Невелика кількість Challenger 2 … сама по собі не мала б особливого значення на полі бою, але це був би перший випадок, коли будь-яка західна країна погодилася відправити власну важку бронетехніку в Україну, — зазначає видання.

Зазначається, що в Києві сподіваються, що таке рішення Британії відкриє відповідний шлях для Німеччини.

У Європі є понад 2 тис. Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій у 13 країнах, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна, перш ніж будь-який комплект німецького виробництва можна буде реекспортувати в Україну.

Україна сподівається отримати кілька сотень таких танків, щоб витіснити російських загарбників, які окопалися вздовж лінії фронту на півдні та сході країни.

Водночас агентство Bloomberg з посиланням на два власні ознайомлені з позицією Берліна джерела повідомляє, що наступного тижня Німеччина, ймовірно, ухвалить рішення про відправку бойових танків Leopard в Україну.

Німеччина, ймовірно, вирішить надати Україні важкі танки, оскільки заклики до Берліна про надання важких танків лунають все частіше і частіше, — зазначає агентство.

Зазначається, що ухвалення відповідного рішення німецьким урядом, як очікується, відбудеться до зустрічі Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн 20 січня.

Джерело: The Guardian, Bloomberg