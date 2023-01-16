Bloomberg підрахував, скільки і якої зброї Захід передав Україні за час війни

Bloomberg підрахував, скільки і якої зброї було передано Україні за час війни. Орієнтовні дані можуть включати обіцяну, але ще не поставлену зброю.

Танки:

410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн;

Великобританія пообіцяла надіслати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасних основних бойових танків для боротьби з російськими військами;

Польща пообіцяла надати «роту» бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов’язання;

у США та Німеччині продовжуються дискусії про те, чи зможуть вони також надіслати бойові танки.

Бронетехніка / бойові машини піхоти:

300 одиниць, включаючи 250 БМП радянського виробництва пострадянських країн;

Франція оголосила минулого тижня, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;

США та Німеччина заявили, що дадуть 50 та 40 бойових машин Bradley та Marder.

Бронетранспортери:

1100 одиниць, включаючи 300 бронетранспортерів М113 та 250 М117. Агентство уточнює, що понад 160 бронетранспортерів — М113 американського виробництва із семи інших країн, у тому числі з Великобританії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.

Транспортні засоби з посиленим протимінним захистом (MRAP):

Всього близько 925, включаючи 440 американських M1224 MaxxPros, 90 австралійських Bushmaster та кілька британських Wolfhound та Mastiff.

Bloomberg зазначає, що ці машини схожі на БТР, але спеціально розроблені з похилим корпусом для захисту екіпажу від мін та саморобних вибухових пристроїв.

Мобільні машини піхоти:

Понад 1540 одиниць, включаючи 1250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvee. Це колісні бронетранспортери, які переміщують солдатів по полю бою в атаці, розвідці та патрулюванні.

Артилерія:

300 гаубиць, що буксируються, з них — понад 210 155-мм гаубиць M777 і 72 105-мм гаубиць зі США;

понад 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 — на замовлення (понад 20 155-мм гаубиць із Великої Британії, по 18 — з Польщі, Німеччини, США та інших країн).

Реактивні системи залпового вогню: всього 95 одиниць

38 систем HIMARS;

понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів із Польщі та Чехії.

Протиповітряні системи:

37 німецьких самохідних зенітних систем Gepard;

8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;

одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;

6 ракетних комплексів Strela-10ms із Чехії;

6 ракетних комплексів Stormer із Великої Британії;

кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

Літаки та гелікоптери:

14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО в Болгарії та доставлених до України;

чотири Су-25 З Північної Македонії;

20 гелікоптерів Мі-17, що спочатку призначалися для Афганістану, передані США;

11 вертольотів радянського виробництва із Чехії, Словаччини та Латвії;

три британські Westland Sea Kings;

шість вертольотів Камов російського виробництва із Португалії;

понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 із Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі;

сотні американських боєприпасів Switchblade;

415 розвідувальних безпілотників.

Ракети далекого радіусу дії

Bloomberg підкреслює, що жодна країна поки не погодилася надати ракетні системи великої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на значно більших відстанях, ніж HIMARS.

Деякі західні чиновники висловили стурбованість щодо надання українцям зброї, яка здатна завдавати ударів по цілях у глибині росії, оскільки це може призвести до прямої конфронтації з рф.

Інша зброя:

До інших видів озброєння відносяться ракети, які можуть бути використані проти ворожих радарів, кораблів та надводних цілей, а також засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні водні судна, радіолокаційне обладнання та інші системи.