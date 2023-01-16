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Ракурс
Танк Challenger 2, фото: Defense Express

Рекордний пакет військової допомоги передає Україні Британія — деталі

16 січ 2023, 20:02
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Україна отримає новий, найбільший на сьогодні, пакет військової допомоги від Великої Британії передає.





Про це сьогодні, 16 січня оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в парламенті.

До складу цього пакета увійдуть:

  • танки Challenger 2 (рота);
  • 30 гармат AS90;
  • бронетехніка, включно з БТР FV430 Bulldog (100 одиниць);
  • десятки БПЛА;
  • 100 тис. артилерійських снарядів;
  • 100 модернізованих ракет;
  • запчастини для танків та бронемашин.

Воллес наголосив, що партнери України мають негайно посилити колективні зусилля, щоб збільшити економічний і військовий тиск на російський режим — росія планує наступ і не збирається рахуватися з людськими жертвами.

Джерело: Ракурс


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