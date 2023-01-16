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Танк Challenger 2, фото: Defense Express
Рекордний пакет військової допомоги передає Україні Британія — деталіhttps://racurs.ua/ua/n178926-rekordnyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-peredaie-ukrayini-brytaniya-detali.htmlРакурс
Україна отримає новий, найбільший на сьогодні, пакет військової допомоги від Великої Британії передає.
Про це сьогодні, 16 січня оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в парламенті.
До складу цього пакета увійдуть:
- танки Challenger 2 (рота);
- 30 гармат AS90;
- бронетехніка, включно з БТР FV430 Bulldog (100 одиниць);
- десятки БПЛА;
- 100 тис. артилерійських снарядів;
- 100 модернізованих ракет;
- запчастини для танків та бронемашин.
Воллес наголосив, що партнери України мають негайно посилити колективні зусилля, щоб збільшити економічний і військовий тиск на російський режим — росія планує наступ і не збирається рахуватися з людськими жертвами.
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