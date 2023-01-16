Танк Challenger 2, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n178926-rekordnyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-peredaie-ukrayini-brytaniya-detali.html

Ракурс

Україна отримає новий, найбільший на сьогодні, пакет військової допомоги від Великої Британії передає.

Про це сьогодні, 16 січня оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в парламенті.

До складу цього пакета увійдуть:

танки Challenger 2 (рота);

30 гармат AS90;

бронетехніка, включно з БТР FV430 Bulldog (100 одиниць);

десятки БПЛА;

100 тис. артилерійських снарядів;

100 модернізованих ракет;

запчастини для танків та бронемашин.

Воллес наголосив, що партнери України мають негайно посилити колективні зусилля, щоб збільшити економічний і військовий тиск на російський режим — росія планує наступ і не збирається рахуватися з людськими жертвами.