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Ракурс
З’явились перші фото з місця падіння гвинтокрила у Броварах

З’явились перші фото з місця падіння гвинтокрила у Броварах

18 січ 2023, 09:19
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З’явились перші фото з місця падіння, ймовірно, гвинтокрила у Броварах.





Попередньо, він зачепив дитячий садок і шкереберть полетів у напрямку багатоповерхівки.

З’явились перші фото з місця падіння гвинтокрила у Броварах

З’явились перші фото з місця падіння гвинтокрила у Броварах

Унаслідок поблизу дитячого садка спалахнула пожежа. На місці події працює поліція і рятувальники. Трагедія сталася приблизно о 9.00 в середу, 18 січня.

Є потерпілі та загиблі. Більш детальна інформація буде пізніше, — розповіли сайту ТСН.ua в поліції Київської області.

З’явились перші фото з місця падіння гвинтокрила у Броварах

Під час трагедії у садку у Броварах перебували діти та співробітники закладу, розповів очільник ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, є постраждалі. На даних момент всіх евакуювали. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.

Джерело: Ракурс


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