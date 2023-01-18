Небо помилок не пробачає - речник Повітряних сил

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Кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи в Броварах постійно зростає.

В Київській ОВА повідомили про 18 загиблих, серед них — 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких — 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Небо помилок не пробачає, — речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що для розслідування причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів.

На його думку, про причини говорити зарано. Упав вертоліт, який раніше передала Україні Франція. Йдеться про модель SuperPuma.

Кілька факторів, через які може статися катастрофа. Дослідити авіакатастрофу потрібен певний час. Буде створено комісію, в яку увійдуть фахівці, які з’ясують які фактори вплинули на те, що вертоліт, на жаль впав, — сказав Ігнат 18 січня в ефірі телемарафону.

Ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ, заявив генпрокурор Костін. Як причини аварії вертольота в Броварах розглядаються три основні версії: диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки, повідомив радник МВС України Антон Геращенко.

Нагадаємо, уранці 18 січня у Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил.

Наразі відомо про 18 загиблих, серед них — діти. У катастрофі загинули міністр внутрішніх справ Монастирський, перший заступник міністра Єнін та державний секретар Лубкович.