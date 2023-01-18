Полігон в росії атакували баражуючі дрони

https://racurs.ua/ua/n178985-poligon-v-rosiyi-atakuvaly-barajuuchi-drony-foto.html

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Російські ресурси повідомляють про масовану атаку баражуючими дронами військового полігону, на якому проходять підготовку мобілізовані військовослужбовці зс рф.

Про це повідомляє «Тиск». Відомо, що від цього полігону до лінії бойового зіткнення сторін — 100 км.

Російська сторона заявила, що засоби протиповітряної оборони успішно збили 7 БПЛА. Інша неназвана кількість дронів досягла цілі, але суттєвої шкоди не завдала.

Раніше вже публікувались повідомлення про використання цих дронів для атак військових об'єктів рф.

7 грудня російські ресурси опублікували фото БПЛА-камікадзе, яким, за їхніми словами, ЗСУ завдали удари по аеродромах вкс рф.

Росіяни стверджують, що бойова частина дрона вагою близько двох кілограмів складається з вибухівки та вражаючих елементів із цвяхів та металевих підшипників.

«Мілітарний» пише, що вибухівка пластична та має характерний для сумішей з алюмінієвою пудрою сріблястий колір. Імовірно, у бойовій частині використана одна із сумішей тротилу та алюмінієвого порошку, які застосовують в гірничодобувній промисловості. Усе це наводить на думку про кустарне виробництво цих БПЛА.

Підрив бойової частини здійснюється на підльоті до цілі, після отримання інформації від польотного контролера HEX Pixhawk 2.1 CUBE ORANGE.

У конструкції БПЛА застосовано електромотор, який має один акумулятор для мотора і додатковий для скидання корисного навантаження. Конструкція передбачає запуск з катапульти. Летить БПЛА за координатами, радіоканал і оператор відсутні.

«Мілітарний» зауважує, що написи на фюзеляжі літальних апаратів мають класичну рашистську символіку «О», «V» та пропагандистське гасло «НА КИЕВ». Імовірно, це зроблено для «введення в оману російського візуального контролю».