Нова зброя для ЗСУ - Канада передає бронемашини, Латвія - ПЗРК

https://racurs.ua/ua/n178994-nova-zbroya-dlya-zsu-kanada-peredaie-bronemashyny-latviya-pzrk-stinger.html

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Канада передає ще 200 бронеавтомобілів як військову допомогу Україні.

Зокрема, міністр оборони Канади Аніта Ананд на брифінгу в Києві заявила, що Канада в новому пакеті допомоги передає ЗСУ 200 броньованих автомобілів на суму приблизно 90 млн канадських дол.

Йдеться про БТР Senator виробництва Roshel з Міссісоги, Онтаріо.

Такі машини можуть перевозити вісім пасажирів, а також водія та пасажира на передньому сидінні. Також є місце для навідника, зверху на машину встановлюється озброєння.

Очікується, що всі 200 автомобілів буде відправлено до України до літа.

Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Також цьогоріч Латвія продовжить навчання українських військових — кількість бійців, вишколених у цій балтійській країні збільшиться удвічі.

Новий міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що обговорила чергову партію військової допомоги з українським колегою Олексієм Резніковим під час робочого візиту до України.

Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки — зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати, — сказала вона.

За словами Мурнієце, перша партія нового пакету поїде в Україну 25 січня.