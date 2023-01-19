Нідерланди готові оплатити танки Leopard для України

Танк Leopard 2, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n179039-niderlandy-gotovi-oplatyty-tanky-leopard-dlya-ukrayiny.html

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Нідерланди готові оплатити танки Leopard, які будуть відправлені в Україну в рамках коаліції європейських союзників і союзників по НАТО.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про це в інтерв’ю агентству Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За її словами, Нідерланди раніше оплачували відправку до Києва радянських танків Т-72 із Чехії, і цей підхід можна було б застосувати і для танків німецького виробництва Leopard.

Це точно те, що ми готові зробити, — наголосила Оллонгрен.

Оллонгрен зазначила, що Польща та Фінляндія оголосили, що готові відправити в Україну танки Leopard у складі коаліції, проте усі такі кроки вимагатимуть дозволу Берліна як країни-виробника танків.

Ми всі чекаємо почути позицію Німеччини щодо цього, але я прихильниця того, щоб спробувати знайти рішення і спробувати відправити танки в Україну, — наголосила вона.

Варто додати, що німецький парламент під час розгляду сьогодні, 19 січня, не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС про надання Україні бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 Україні. Після дебатів було вирішено передати це питання для подальшого обговорення профільному Комітету у закордонних справах.

Джерело: Bloomberg