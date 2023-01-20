Міносвіти пропонує скасувати цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників (ЗНО). У 2023 як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню для випускників знову проведуть національний мультипредметний тест — у вдосконаленому форматі.

Тест передбачатиме завдання з трьох предметів: обов’язково — українська мова та математика, один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. Для складання тесту буде відведено 180 хвилин.

Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном, але хочуть здобути вищу освіту в Україні, зможуть здати НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

У МОН наголошують, що підсумки проведення НМТ в 2022 році свідчать про те, що ця модель вступу виявилася успішною, внаслідок чого в Україні було зараховано рекордну кількість вступників.

При формуванні цьогорічної моделі НМТ були враховані безпекові фактори та думка батьків.

Що відомо про цьогорічний національний мультипредметний тест

Сьогодні Міносвіти спільно з Комітетом ВРУ з питань освіти, науки та інновацій і УЦОЯО презентували модель цьогорічного вступу до закладів вищої освіти.

Тест випускники складатимуть в один день. 180 хвилин вступник зможе розподілити на свій розсуд.

Планується дві сесії НМТ: основна і додаткова. Основна проходитиме у червні, додаткова — у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Реєстрація на НМТ відбудеться онлайн. Цього року Український центр оцінювання якості освіти забезпечить безпаперову реєстрацію для участі у НМТ.

Вступники зможуть скористатися спеціальним електронним сервісом на кожному етапі реєстрації на тестування. Сервіс розпочне свою роботу в квітні.

Про мінімальний поріг кожного предмета НМТ

Для кожного предмета НМТ буде застосований мінімальний прохідний поріг для зарахування результату учасника тестування.

Для отримання результату за рейтинговою шкалою 100−200 балів з кожного блоку НМТ учаснику потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

Усі завдання НМТ відповідатимуть чинним програмам ЗНО

У тестах НМТ в 2023 році буде використано завдання, розроблені для ЗНО. Для підготовки до тестування в Українському центрі оцінювання якості освіти радять працювати із завданнями ЗНО минулих років. Про конкурсний бал на бюджетну форму навчання Конкурсний бал для вступу на бюджетну форму навчання у 2023 році дорівнюватиме 130 балам і вище. Для лікарських та деяких інших спеціальностей встановлений вищий конкурсний бал. Коли учасник дізнається свій результат на НМТ Кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний предметний блок НМТ одразу після завершення виконання всіх завдань тесту. Оскільки таблиці переведення тестових балів у шкалу 100−200 будуть оприлюднені завчасно, після тестування учасник знатиме не лише кількість набраних ним тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Кількість тестових балів, отриманих учасниками під час виконання завдань кожного з блоків НМТ, буде переведена в результати тестування за шкалою 100 — 200. Таблиці переведення будуть завчасно затверджені та оприлюдненні. Про коефіцієнти для різних спеціальностей Для усіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів буде міститися в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Дані про коефіцієнти для кожної спеціальності будуть оприлюднені після офіційного затвердження Порядку прийому. Під час вступної кампанії 2023 року буде підвищено мінімальні пороги для всіх предметів НМТ, які необхідно подолати учасникам для отримання позитивного результату тестування.

Зокрема, для отримання можливості брати участь у конкурсному відборі вступнику необхідно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ.

Отже, заважаючи на характеристики тестів, що будуть застосовані в 2023 році, учасникам тестування для отримання мінімальних балів за шкалою 100−200 необхідно набрати з: