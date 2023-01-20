ПВК "Вагнера" Мінфін США визнає транснаціональною злочинною організацією

https://racurs.ua/ua/n179078-pvk-vagnera-minfin-ssha-vyznaie-transnacionalnou-zlochynnou-organizaciieu.html

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США класифікують російську ПВК «Вагнера» як «транснаціональну злочинну організацію».

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Цей захід дозволяє запровадити додаткові санкції проти групи найманців, яка в тому числі бере активну участь у війні росії проти України.

Наступного тижня ми також запровадимо додаткові санкції проти ПВК «Вагнера» та мережі її підтримки на кількох континентах, — заявив чиновник.

Оголошення ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією заморожує її будь-які активи у США та забороняє американцям надавати їй кошти, товари чи послуги.