ПВК «Вагнера» Мінфін США визнає транснаціональною злочинною організацією

ПВК «Вагнера» Мінфін США визнає транснаціональною злочинною організацієюhttps://racurs.ua/ua/n179078-pvk-vagnera-minfin-ssha-vyznaie-transnacionalnou-zlochynnou-organizaciieu.htmlРакурс
США класифікують російську ПВК «Вагнера» як «транснаціональну злочинну організацію».
Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Цей захід дозволяє запровадити додаткові санкції проти групи найманців, яка в тому числі бере активну участь у війні росії проти України.
Наступного тижня ми також запровадимо додаткові санкції проти ПВК «Вагнера» та мережі її підтримки на кількох континентах, — заявив чиновник.
Оголошення ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією заморожує її будь-які активи у США та забороняє американцям надавати їй кошти, товари чи послуги.
Ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки ПВК «Вагнера»: «Вагнер» — злочинна організація, яка чинить масові звірства та порушення прав людини. Ми постійно працюватимемо над тим, щоб ідентифікувати, викрити та переслідувати тих, хто допомагає ПВК Вагнера, — підсумував представник адміністрації США.