“Вагнер” заробляє в Африці мільйони для фінансування війни – Politico

https://racurs.ua/ua/n179053-vagner-zaroblyaie-v-afryci-milyony-dlya-finansuvannya-viyny-politico.html

Ракурс

Група «Вагнер» розширює свої проекти з видобутку корисних копалин в Центральноафриканській Республіці, щоб, зокрема, фінансувати війну проти України. Про це пише впливове видання Politico з посиланням західного чиновника та отриману дипломатичну телеграму.

Джерела видання повідомляють, що за останній рік група «Вагнер» планує наростити прибуток від видобутку корисних копалин в ЦАР до майже 1 млрд дол.

Зі слів чиновника, ці кошти, ймовірно, будуть використані угрупованням для придбання нової зброї і бойовиків. Politico наголошує, що видобуток корисних копалин формує канал фінансування війни рф проти України.

Видання повідомляє, що «Вагнер» розпочав свою діяльність у ЦАР у 2018 році, створивши культурний центр та уклавши кілька угод, які допомогли забезпечити безпеку видобувних ділянок, зокрема на золотому руднику Ндасіма, розташованому поблизу міста Бамбарі в центрі країни.

Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки, найбільша з них має глибину приблизно понад 200 футів.

ЦАР наразі відмовляється надавати миротворцям ООН дозвіл на проліт над шахтою безпілотних літальних апаратів. Кілька з них зазнали обстрілу з боку армії ЦАР. Американські чиновники вважають це ознакою того, що «Вагнер» отримує політичний контроль в країні.

За оцінками США, група допомагає облаштовувати об'єкт для довгострокової експлуатації і укріпила шахту, побудувавши мости на переходах через річки і встановивши зенітні установки на вантажівках у ключових точках. Рада національної безпеки відмовилася від коментарів. Державний департамент заявив в електронному листі, що США використовують «численні шляхи для протидії незаконній транснаціональній діяльності групи Вагнера», у тому числі санкції проти пригожина і мережі Вагнера, пише Politico.

Нагадаємо, пригожин добуває золото в шахтах Судану, аби незаконно поповнити російські золотовалютні резерви й пом’якшити ефект економічних санкцій Заходу на економіку рф.