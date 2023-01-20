Заступник генпрокурора Симоненко їздив на зимові канікули в Іспанію на авто львівського бізнесмена

https://racurs.ua/ua/n179079-zastupnyk-genprokurora-symonenko-yizdyv-na-zymovi-kanikuly-v-ispaniu-na-avto-lvivskogo.html

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Заступник генпрокурора Олексій Симоненко під час повномасштабної війни їздив у новорічну відпустку в Іспанію на «Мерседесі» львівського підприємця, директора ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» і тіньового власника футбольного клубу УПЛ «Рух» Григорія Козловського.



Супроводжував Симоненка охоронець Козловського, стверджує журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Відповідні фото з Марбельї опублікувала дружина Симоненка в Інстаграм.

Возили прокурора охоронці бізнесмена з неоднозначною репутацією, пише Ткач.

Продовжуємо розповідати про новорічні канікули наших українських еліт. Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко. Марбелья (Іспанія). Фото опублікувала дружина Симоненка в інстаграм. За інформацією джерел у правоохоронних органах, Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів", — написав журналіст у соцмережі.

Симоненко виїхав з України 30 грудня 2022 року через пункт пропуску «Краковець» на автомобілі «Мерседес» ВС0001ХН, разом із Віктором Деркачем, який був за кермом, а повернувся 8 січня вже із Романом Серетком за кермом на тому ж авто.

Автомобіль, на якому подорожував Симоненко, зареєстрований на компанію ТОВ «Холдинг „Гранд готель“». Вона належить дружині дуже відомого львівського підприємця, ексдепутата облради Григорія Козловського. Правоохоронці рівня Симоненка не можуть не знати, чим саме займається людина, яка має стосунок до ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», почесний президент ФК «Рух» та власник улюбленого з початку повномасштабного вторгнення росії серед нашої еліти готелю у Львівській області «Emily Resort», який гостинно, а іноді навіть безкоштовно, приймає топ-посадовців на ночівлю, тиждень, місяць, — пише Ткач.

За його словами, Серетко, який завозив заступника генпрокурора в Україну, є охоронцем Козловського.

У телефонах пан Серетко часто записаний як охоронець Козловського та начальник охорони того самого готелю Emily Resort, — зазначає журналіст-розслідувач.

Деркач, який вивозив Симоненка з України на машині Козловського, у 2016−2018 роки подавав декларації про майновий стан як працівник управління Держслужби спецзв’язку та захисту інформації у Львівській області.