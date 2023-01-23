Обрано голову Вищої ради правосуддяhttps://racurs.ua/ua/n179166-obrano-golovu-vyschoyi-rady-pravosuddya.htmlРакурс
Вища рада правосуддя (ВРП) обрала своїм головою Григорія Усика.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 23 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВРП.
Усик Григорій Іванович — суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з’їздом суддів України 11 січня 2023 року, — зазначають у ВРП.
Також відомство навело факти про трудовий шлях Усика:
- у 1984−1995 роках він працював в органах ГУ МВС України в місті Києві;
- у 1994 році закінчив Харківський юридичний інститут (наразі НЮУ імені Ярослава Мудрого);
- з грудня 1995 року по серпень 2002 працював суддею Дарницького районного суду міста Києва;
- у 2002−2017 роках працював суддею Апеляційного суду міста Києва, в період з травня 2014 року і до призначення суддею Верховного Суду займав посаду секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду міста Києва;
- з листопада 2017 року працює суддею Верховного Суду.
Відповідно до статті 22 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Голова Вищої ради правосуддя обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки. Голова Вищої ради правосуддя обирається на засіданні Вищої ради правосуддя таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя, — зазначають у ВРП.
Зазначається, що рішення про обрання голови ВРП вважається ухваленим, якщо за нього проголосували понад половина від конституційного складу Вищої ради правосуддя.