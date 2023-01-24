Заступник Єрмака Тимошенко написав заяву про звільнення — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n179181-zastupnyk-iermaka-tymoshenko-napysav-zayavu-pro-zvilnennya-zmi.html

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляла «Українська правда» з посиланням на власні джерела в РНБО та Кабінеті міністрів. Згодом Тимошенко підтвердив цю інформацію.

За даними УП, його місце посяде голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Окрім цього, у відставку підуть очільники Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Раніше ЗМІ писали, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду заступника Андрія Єрмака, а також своїх посад позбудуться пов’язані з ним голови ОДА.

Нагадаємо, журналісти «BIHUS info» повідомляли, що Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Сам Тимошенко казав, що їздить в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами. Також його критикували за самопіар.