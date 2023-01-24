Росіяни перевели стрілки годинника судного дня вперед - до часу Х залишилося 90 секунд

https://racurs.ua/ua/n179213-rosiyska-agresiya-perevela-strilky-godynnyka-sudnogo-dnya-vpered-do-chasu-h-zalyshylosya-90-sekund.html

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Стрілки годинника судного дня, які символізують загрозу глобальній катастрофі, переведені на 10 секунд ближче до опівночі. Тепер вони показують 23.58.30.

Основною причиною пересування стрілок уперед творці годинника судного дня назвали вторгнення росії в Україну і пов’язаний з цим підвищений ризик ядерної ескалації.

Також на рішення пересунути стрілки вплинули такі фактори, що продовжуються, як зміна клімату і нездатність людства створити глобальні інститути для зниження ризиків, пов’язаних з технологічними та біологічними загрозами.

Так близько до опівночі — символу глобальної ядерної катастрофи — стрілки годинника до цього не були ніколи.

У ході війни в Україні російські офіційні особи, зокрема президент володимир путін, неодноразово загрожували застосуванням ядерної зброї.

Годинник судного дня — це проект журналу «Бюлетень вчених-атомників», який існує з 1947 року. Рішення про пересування стрілок (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щорічно приймається радою директорів журналу за участю експертів та науковців.

Найдалі від опівночі (23.43) стрілки годинника перебували після закінчення холодної війни. За останні 10 років годинник був пересунутий шість разів — вони рухалися тільки вперед.