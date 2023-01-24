Швейцарія близька до дозволу на реекспорт своєї зброї в Україну

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Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї в Україну. Комісія з безпеки Національної ради Швейцарії схвалила ініціативу щодо зміни законодавства країни, щоб дозволити реекспорт швейцарської зброї із третіх країн в Україну.

Швейцарія дотримується суворого військового нейтралітету і досі відмовляється видавати такі дозволи.

Згідно з чинним законом про військове майно, експорт не може бути схвалений у тому випадку, якщо країна-одержувач зброї перебуває у стані збройного конфлікту.

Пропозицію про зміну закону підтримали 14 членів комісії, проти висловилися 11 парламентаріїв.

У заяві комісії йдеться, що декларації про заборону реекспорту, які підписують покупці швейцарської зброї, мають бути скасовані у разі порушення заборони застосування сили відповідно до міжнародного права.

Більшість членів комісії вважає, що Швейцарія має зробити свій внесок у європейську безпеку і, відповідно, надати велику підтримку Україні. На їхню думку, запропоновані поправки відповідають закону про нейтралітет, оскільки вони не дозволяють прямий експорт військової техніки до зон конфліктів, а стосуються тільки декларацій про заборону реекспорту з країн, які закуповують швейцарську зброю, — йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Для внесення змін до закону буде потрібно схвалення обох палат парламенту.

Ця зміна дозволить передусім Німеччині, Данії та Іспанії дозволили передавати швейцарську зброю в Україну