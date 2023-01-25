Веганське, халяльне, кошерне та пісне меню - Резніков анонсує зміни в постачанні продуктів для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179240-veganske-halyalne-kosherne-ta-pisne-menu-reznikov-anonsuie-zminy-v-postachanni-produktiv-dlya.html

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Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував зміни в постачанні продуктів для Збройних сил України.

Міноборони планує розширити кількість постачальників продуктів, а також запровадити гнучку уніфіковану систему меню з урахуванням потреб людей, які дотримуються особливостей харчування.

Резніков також обіцяє, що система закупівель стане більш відкритою для громадськості. Міноборони підтримало відкриття частини оборонних закупівель та анонсувало реформу системи харчування військових.

Резніков заявив, що запровадження гнучкого уніфікованого меню має запобігати корупційним зловживанням. На це треба 4−5 місяців.

Також Міноборони хоче розробити й запровадити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.

У своєму дописі на ФБ міністр сказав, що після скандалу із закупівлями анонсував реформу харчування в армії.

Радянська система передбачає наявність лише 30 видів продуктів з мінімальним якісно-кількісними характеристиками — м’ясо, птиця тощо. Коли солдат повинен отримувати 1,7 кг їжі на добу без врахування хліба. Так само вона передбачає, що армія повинна мати свої свинарники, ферми, закуповувати раз на рік картоплю та їсти її весь рік, перебираючи гнилу. Зараз у системі каталогу є вибір з 409 позицій, з яких начпроди військових частин формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3500 калорій на добу. Це одночасно і крок вперед, і нові ризики. Адже тільки курятини у каталозі семи найменувань, що передбачає різні ціни, — зауважив міністр.

Така система загалом добре працює, але, на думку Резнікова, допускає лазівки для змов і зловживань. Він хоче їх закрити.