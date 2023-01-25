ЄСПЛ визнав, що рф окупувала частину Донбасу з 2014 року

https://racurs.ua/ua/n179239-iespl-vyznav-scho-rf-okupuvala-chastynu-donbasu-z-2014-roku.html

Ракурс

Європейський суд із прав людини 25 січня визнав, що рф окупувала частину Донбасу з 11 травня 2014 року.

Справа розглядається з 2014 року, її заявниками є Україна та Нідерланди, держава-відповідач — росія.

Рішення суду має надзвичайне значення, оскільки означатиме, що міжнародні інституції визнають контроль росії на Донбасі у реальних масштабах та тимчасових межах.

Суд вирішив, що має право розглядати позов України до рф щодо війни на Донбасі. Про це повідомила «Європейська правда» із зали засідань. ЄСПЛ ухвалив рішення, що має юрисдикцію на розгляд скарг проти росії щодо порушення прав людини на окупованій з 2014 року частині Донбасу, тому що ці території перебували під російським контролем.

Суд вирішив, що росія здійснювала ефективний контроль над усіма районами, що були захоплені сепаратистами, з 11 травня 2014 року через їхню військову присутність на сході України та вирішальний рівень впливу, який вона мала на цих територіях унаслідок військової, політичної та економічної підтримки так званих лднр. Він визнав встановленим поза розумним сумнівом, що російські військові були активно присутні на Донбасі починаючи з квітня 2014 року і що мало місце широкомасштабне розгортання російських військ не пізніше серпня 2014 року, — ідеться в рішенні.

Rishennia Velykoi Palaty pro pryiniatnist spravy Ukraina ta Niderlandy proty Rosii — shchodo litaka reisu MH17 ta konfliktu na skhodi Ukrainy, nadali bude rishennia po suti (Ukrainian version)https://t.co/4Mq7TzwSxA#ECHR#CEDH#ECHRpresspic.twitter.com/bntanLpdwA — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) January 25, 2023

Також суд встановив, що росія мала значний вплив на воєнну стратегію сепаратистів, надавала їм зброю та обладнання, а також на їхній запит проводила артилерійські обстріли. Крім цього, росія надавала так званим лднр політичну та фінансову підтримку.

Росіяни під час розгляду справи заперечували підсудність справи та пояснювали, що йдеться про територію України, якою керували сепаратисти. Водночас позиція України полягала в тому, що саме росія здійснювала контроль над цими територіями.

Тепер ЄСПЛ почне розгляд справи по суті за кожною зі скарг і визначить, чи порушувала росія права людини на окупованому Донбасі.

До українського позову доєднали позов Нідерландів проти росії. Нідерланди раніше подали окремий позов за збиття Boeing у небі над окупованим Донбасом, і суд вирішив обʼєднати його з українським позовом.

Історія питання

Міждержавна справа «Україна та Нідерланди проти росії» стосується масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію рф у 2014 році; збиття літака рейсу MH17.

У 2020 році було об'єднано три міждержавні справи в одну «Україна та Нідерланди проти росії»: «Україна проти росії (щодо Східної України)» за заявою № 8019/16, яка стосується масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; «Україна проти росії» за заявою № 43800/14 щодо викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію російської федерації у 2014 році; «Нідерланди проти росії» за заявою № 28525/20 щодо збиття літака рейсу MH17.