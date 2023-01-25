Maxar показав, як збільшилося кладовище "вагнерівців" за два місяці

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Фото компанії Maxar показало, як збільшилося кладовище «вагнерівців» за два місяці — з 24 листопада 2022 року по 24 січня 2023 року.

Про належність кладовища саме ПВК «Вагнер» повідомила газета The New York Times.

У вересні минулого року з’явилося відео, на якому власник ПВК євгєн пригожин агітує в’язнів до участі в війні проти України та згадує про «почесне поховання поблизу каплиці Вагнера». Згодом були опубліковані відео, де Прігожин покладає квіти на чиюсь свіжу могилу.

У грудні існування могил поблизу основного навчального центру ПВК в селі Молькіне уперше підтвердив колишній офіцер ВПС росії Віталій Вотановський. Він стверджує, що про поховання йому повідомили місцеві мешканці. Ця ділянка, ймовірно, використовується для поховання незатребуваних тіл «вагнерівців».

Газета пише, що розширення кладовища збігається з кривавим наступом російських солдатів і найманців з метою завоювати позиції на сході України. Уряд США стверджує, що втрати «Вагнера» на полі битви обчислюються тисячами, і що 90% із них — ув’язнені, яких завербували для боротьби в обмін на звільнення, якщо вони виживуть.

Супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання. Ця кількість зросла майже в сім разів порівняно із супутниковими знімками лише два місяці тому.

Згадана «каплиця Вагнера» розташована за 13 км від кладовища. На одному з відео Прігожина журналісти вивчили «ряди чорних стін, що містять відсіки, типові для поховання кремованих останків».

Кожен відсік має ідентифікаційний номер і викладку бойових нагород загиблого, The Times ідентифікувала загалом 21 таку стіну, кожна з яких містить 42 відсіки, що свідчить про те, що тут поховані або, принаймні, вшановані сотні загиблих «вагнерівців».