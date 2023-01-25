Шольц назвав «червоні лінії» подальшої підтримки Києва, каже, що літаків і бундесверу в Україні не буде

https://racurs.ua/ua/n179245-sholc-nazvav-chervoni-liniyi-podalshoyi-pidtrymky-kyieva-kaje-scho-litakiv-i-bundesveru.html

Ракурс

Канцлер ФРН Олаф Шольц вказав на «червоні лінії» для подальшої військової підтримки Києва. Виступаючи у бундестазі, він виключив постачання бойових літаків або розгортання наземних військ в Україні.

Я дуже рано дав зрозуміти, що ми не говоримо про бойові літаки, і я роблю те саме тут, — цитує канцлера Deutsche Welle.

Шольц у бундестазі сказав, що ФРН не відправить в Україну наземні війська «за жодних обставин».

За словами канцлера, «досі цього не відбувалося, і не буде надалі».

Нагадаємо, 25 січня Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 2.

Як зазначили в уряді, як перший крок Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. Дозвіл на передачу танків також буде надано іншим європейським країнам. Мета — швидко зібрати два батальйони «Леопардів».

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник на фоні цих новин звернувся до уряду ФРН із закликом допомогти Україні винищувачами «Торнадо» та «Єврофайтер».