Шольц назвав «червоні лінії» подальшої підтримки Києва, каже, що літаків і бундесверу в Україні не буде

Шольц назвав «червоні лінії» подальшої підтримки Києва — літаків і бундесверу в Україні не будеhttps://racurs.ua/ua/n179245-sholc-nazvav-chervoni-liniyi-podalshoyi-pidtrymky-kyieva-kaje-scho-litakiv-i-bundesveru.htmlРакурс
Канцлер ФРН Олаф Шольц вказав на «червоні лінії» для подальшої військової підтримки Києва. Виступаючи у бундестазі, він виключив постачання бойових літаків або розгортання наземних військ в Україні.
Я дуже рано дав зрозуміти, що ми не говоримо про бойові літаки, і я роблю те саме тут, — цитує канцлера Deutsche Welle.
Шольц у бундестазі сказав, що ФРН не відправить в Україну наземні війська «за жодних обставин».
За словами канцлера, «досі цього не відбувалося, і не буде надалі».
Нагадаємо, 25 січня Німеччина схвалила передачу Україні танків Leopard 2.
Як зазначили в уряді, як перший крок Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. Дозвіл на передачу танків також буде надано іншим європейським країнам. Мета — швидко зібрати два батальйони «Леопардів».
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник на фоні цих новин звернувся до уряду ФРН із закликом допомогти Україні винищувачами «Торнадо» та «Єврофайтер».
Нам потрібні бойові кораблі, щоб захистити узбережжя, у нас воно дуже довге. Нам також знадобляться підводні човни, щоб запобігти можливості нових атак із Чорного моря, — сказав Мельник.