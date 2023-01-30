Повітряні сили повідомили про загибель командира ескадрильї, який відвів підбитий літак від житлових будівель

299 бригада тактичної авіації повідомила про загибель командира ескадрильї майора Данила Мурашка. Він загинув 27 січня, відвівши підбитий літак від житлових будівель.

Мурашко захищав Україну з 24 лютого. На його рахунку 141 бойовий виліт — майор знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 ворожих авто, приблизно 30 автоцистерн та близько 600 окупантів. Мурашко неодноразово виводив авіатехніку з-під ударів, у тому числі ракетних. За видатні досягнення він нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю героя.

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання «Герой України» (посмертно), — йдеться у повідомленні українських льотчиків.