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Яйця на вагу пропонують сортувати і продавати в Україні
Яйця на вагу пропонують сортувати і продавати в Україніhttps://racurs.ua/ua/n179405-yaycya-na-vagu-proponuut-sortuvaty-i-prodavaty-v-ukrayini.htmlРакурс
Яйця в Україні продаватимуть по-новому.
30 січня Мінагрополітики оприлюднило проект наказу «Про затвердження вимог до курячих яєць». Згідно з ним в Україні з’являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць.
Документ розроблений для гармонізації з відповідними стандартами та законодавством Євросоюзу та пропонує, зокрема, сортування яєць за їх якістю та за вагою.
Зокрема яйця поділятимуться на класи «А» та «В».
Яйця класу «А» мають бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Ці яйця повинні бути без сторонніх запахів. За вагою яйця класу «А» сортують за такими категоріями:
- XL — дуже великі: яйця, вага яких становить 73 г та більше;
- L — великі: яйця, вага яких становить 63 г та більше, проте менш як 73 г;
- М — середні: яйця, вага яких становить 53 г та більше, проте менше ніж 63 г;
- S — малі: яйця, вага яких становить менш як 53 г.
До яєць класу В належатимуть яйця, що не відповідають показникам якості, зазначеним вимогам вище. Також до класу В можуть бути понижені яйця класу А, що більше не відповідають їх показникам якості.
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