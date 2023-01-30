Яйця на вагу пропонують сортувати і продавати в Україні

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Ракурс

Яйця в Україні продаватимуть по-новому.

30 січня Мінагрополітики оприлюднило проект наказу «Про затвердження вимог до курячих яєць». Згідно з ним в Україні з’являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць.

Документ розроблений для гармонізації з відповідними стандартами та законодавством Євросоюзу та пропонує, зокрема, сортування яєць за їх якістю та за вагою.

Зокрема яйця поділятимуться на класи «А» та «В».

Яйця класу «А» мають бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів. Ці яйця повинні бути без сторонніх запахів. За вагою яйця класу «А» сортують за такими категоріями:

XL — дуже великі: яйця, вага яких становить 73 г та більше;

L — великі: яйця, вага яких становить 63 г та більше, проте менш як 73 г;

М — середні: яйця, вага яких становить 53 г та більше, проте менше ніж 63 г;

S — малі: яйця, вага яких становить менш як 53 г.

До яєць класу В належатимуть яйця, що не відповідають показникам якості, зазначеним вимогам вище. Також до класу В можуть бути понижені яйця класу А, що більше не відповідають їх показникам якості.