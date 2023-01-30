Вирішальна весна-2023 - військовий експерт BILD пояснив, як може розвиватися ситуація на фронті

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За останні кілька тижнів західні партнери пообіцяли Україні загалом близько 500 танків та бронетранспортерів. З їхньою допомогою ЗСУ мають дати потужну відсіч противнику.

Проте те, що зовні виглядає як нарощування сил української армії, «люди, які ухвалюють рішення у Києві» розцінюють як «останній шанс», стверджує воєнний кореспондент BILD Юліан Репке.

Bild пише, що поставками наступального озброєння Захід дав Україні недвозначний сигнал про те, що за допомогою цієї зброї потрібно завдати перелому в ході бойових дій. Якщо цього не станеться, Києву доведеться розпочати хворобливі переговори з Москвою.

Україна має намір посилити свої збройні сили не лише за рахунок західної зброї, а й за рахунок солдатів. До кінця квітня на фронт має бути мобілізовано близько 200 тис. осіб. Разом з ними чисельність української армії становитиме понад мільйон військовослужбовців, які мають звільнити окуповану територію та змусити росію припинити вогонь.

Так розвиток ситуації на фронті виглядає у кращому сценарії, на який очікує Захід. Насправді все може бути інакше.

Українські солдати та деякі політики у Києві, з якими вдалося поспілкуватися Юліану Ріпці, кажуть, що 500 танків та БМП — це абсолютний мінімум, якого вистачить лише для того, щоб утримати існуючий фронт.

Вони посилаються на інформацію, відповідно до якої понад 4 тис. російських танків та бронетранспортерів зараз проходять ремонт. Це означає, що навесні чи влітку вони будуть готові до того, щоб вдертися до України з кількох напрямків. Ситуацію посилює і те, що росія готує до посилання на фронт 250 тис. призовників та ще 200 тис. осіб, мобілізованих минулої осені.

Так чи інакше, результат війни буде вирішено у 2023 році, вважає військовий експерт BILD. У найкращому разі ВСУ вдасться відтіснити супротивника за допомогою західної зброї та десятків тисяч солдатів. У гіршому — цього не станеться, і тоді бойові дії змістяться ще далі на захід чи центральну частину України, констатує Репке.