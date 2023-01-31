Перші хаби збору ноутбуків для шкіл і лікарень України відкрили у Європі

https://racurs.ua/ua/n179432-pershi-haby-zboru-noutbukiv-dlya-shkil-i-likaren-ukrayiny-vidkryly-u-ievropi.html

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В містах країн Європи запрацювали перші 11 хабів збору техніки для постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення росії українців. Про ініціативу Laptops for Ukraine повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграм.

Будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії росії.

Наразі хаби збору для техніки встановлені в таких містах Європи: