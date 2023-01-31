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Ракурс
Перші хаби збору ноутбуків для шкіл і лікарень України відкрили у Європі

Перші хаби збору ноутбуків для шкіл і лікарень України відкрили у Європі

31 січ 2023, 18:24
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В містах країн Європи запрацювали перші 11 хабів збору техніки для постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення росії українців. Про ініціативу Laptops for Ukraine повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграм.





Будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії росії.

Наразі хаби збору для техніки встановлені в таких містах Європи:

  • Париж;

  • Трієр;

  • Гранада;

  • Ойпен;

  • Антверпен;

  • Брюссель;

  • Карлові Вари;

  • Прага;

  • Любляна;

  • Таллінн;

  • Орадя.

Джерело: Ракурс


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