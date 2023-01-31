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Перші хаби збору ноутбуків для шкіл і лікарень України відкрили у Європі
Перші хаби збору ноутбуків для шкіл і лікарень України відкрили у Європіhttps://racurs.ua/ua/n179432-pershi-haby-zboru-noutbukiv-dlya-shkil-i-likaren-ukrayiny-vidkryly-u-ievropi.htmlРакурс
В містах країн Європи запрацювали перші 11 хабів збору техніки для постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення росії українців. Про ініціативу Laptops for Ukraine повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграм.
Будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії росії.
Наразі хаби збору для техніки встановлені в таких містах Європи:
Париж;
Трієр;
Гранада;
Ойпен;
Антверпен;
Брюссель;
Карлові Вари;
Прага;
Любляна;
Таллінн;
Орадя.
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