Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів

Польща хоче скоротити термін підготовки українських екіпажів Leopard 2 до п’яти тижнів.

Якщо ми інтенсифікуємо підготовку, збільшивши кількість інструкторів, оптимізуємо наш час та наші вихідні, ми зможемо підготувати цілий екіпаж за п’ять тижнів, — сказав агенції — Reuters майор Мацей Банашинський, командир польського навчального центру Leopard.

Стандартний термін навчання керування Leopard 2 складає 10 тижнів.

У селі Свентошув на заході Польщі, неподалік від кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі — інші знаходяться в Німеччині та Швейцарії.

Польські військові відмовилися підтвердити, де саме проходитимуть навчання українських військових, але військові експерти кажуть, що найімовірнішим місцем є Свентошув.

Можливо або ймовірно, що навчання екіпажів українських танків Leopard 2 проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць, — сказав Якуб Павловський, військовий експерт і заступник головного редактора Defence24.pl.

Коаліція західних прихильників України сформувалася в січні, щоб надати Києву танки Leopard німецького виробництва, а 20 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські війська будуть навчатися на Leopards у Польщі.