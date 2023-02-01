Ізраїль розглядає питання передачі Україні системи «Залізний купол». Фото:

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Система протиповітряної оборони «Залізний купол» може у майбутньому заявитися в Україні.

Питання передачі цього унікального протиракетного комплексу розглядається. Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив в інтерв’ю CNN.

Ну, я, безумовно, розглядаю це, — зазначив він.

При цьому Нетаньяху не дав жодних обіцянок, але наголосив, що готовий виступити посередником у конфлікті, якщо на те буде згода воюючих сторін та Сполучених Штатів Америки.

Як відомо, «Залізний купол» — це пересувна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Розробка купола також велася коштом США у розмірі 200 млн дол. Її завдання — захищати країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

За інформацією розробників, ефективність «Залізного купола» перевищує 90%. Батареї цієї ППО складаються з ракет-перехоплювачів, радарів та систем управління, які аналізують, куди може влучити ворожий снаряд.

Радіолокаційна технологія розрізняє, які з ракет можуть дістатися житлових районів міста, а які в ціль не влучать. Після цього система вирішує, які з них потрібно перехопити.

Нагадаємо, у листопаді голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулат заявив, що ізраїльська сторона розпочне постачання озброєння Україні, якщо Іран продасть росії свої балістичні ракети.

Джерело: CNN