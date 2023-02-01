Війська росії намагаються наступати у Луганській області. Фото:

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Важкі бої зараз тривають біля Кремінного та Сватового у Луганській області.

Разом з тим російські військові намагаються наступати на різних ділянках регіону й намагаються знайти слабкі місця в обороні української армії. Про це 1 лютого голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

За його словами, на сьогодні ударного угрупування росіяни на Луганщині ще не створили. При цьому вони регулярно перекидають на цей напрямок техніку та особовий склад. Однак підготовка рядових окупантів дуже слабка.

Мобілізація на окупованих територіях все більше нагадує репресивні дії з боку росіян — схопили та одразу на фронт, — зазначив він.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляли, що місто Бахмут у Донецькій області залишається місцем найбільш запеклого протистояння. Експерти наголошують, що введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи «Вагнера», тож бої за місто тривають.