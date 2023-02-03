Німеччина передасть Україні 88 танків Leopard 1. Фото:

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Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 танків Leopard 1 із промислових запасів.

ФРН схвалила плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard після їхнього ремонту на загальну суму понад 100 млн євро. Це може свідчити про зміну політики Берліна щодо танків для України. Про це 3 лютого повідомило німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Журналісти зазначають, що попри рішення про передачу старих «Леопардів», може виникнути серйозна проблема з боєприпасами для них. Ці снаряди більше не виробляються, а калібри відрізняються від нових боєприпасів для Leopard 2.

Крім того, німецькі чиновники обговорили з Міністерством закордонних справ Катару можливу закупівлю 15 установок Gepard, які були придбані цією країною для охорони стадіонів Чемпіонату світу з футболу. Також проблеми з боєприпасами можуть виникнути в ході постачання «Гепардів». Ці снаряди виготовляються у Швейцарії, яка через свій нейтралітет відмовлялася схвалити реекспорт в Україну.

Нагадаємо, швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung повідомило, що Україна та росія відмовилися від запропонованого плану про мир, тому президент США Байден погодився на умову канцлера ФРН Олафа Шольца та оголосив про передачу українській армії танків Abrams. Це змусило німецького канцлера теж дати дозвіл на постачання танків Leopard.

Джерело: Süddeutsche Zeitung