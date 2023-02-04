Португалія передасть Україні танки Leopard 2, щойно їх полагодить

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Португалія відправить в Україну танки Leopard 2. Постачання цих бойових машин очікується до кінця березня.

Прем'єр-міністр Антоніу Кошта не уточнив, коли саме та скільки танків буде передано Україні.

За словами Кошти, Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання запчастин, необхідних для ремонту португальських «Леопардів», які перебувають у небоєздатному стані.

Я знаю, скільки танків буде [надіслано в Україну], але про це буде оголошено окремо, — цитує його слова агентство Reuters.

На озброєнні португальської армії є 37 танків Leopard 2A6. Це одна із сучасних модифікацій німецького танка.

Поки що немає чітких зобов’язань про постачання Україні Leopard 2, крім 14 німецьких танків, повідомляє Spiegel.

Комплектація батальйонів виявляється утомливою справою, — цитує видання джерело в урядових колах.

Два тижні тому уряд Німеччини ухвалив рішення про те, що країна разом з іншими європейськими державами поставить Україні два танкові батальйони Leopard 2 до кінця березня. В українських збройних силах батальйони включають 31 танк.

За даними журналу Spiegel, жодна країна ЄС поки що не взяла на себе відповідних зобов’язань на відеоконференції минулого тижня, яку організував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Навіть уряд Нідерландів, який уже пообіцяв у ЗМІ поставити танки Leopard 2, також не захотіли брати на себе зобов’язання.

Щодо другого батальйону, який має бути оснащений Leopard 2-A4, Польща, мабуть, пообіцяла надати десяток таких машин. Проблема в тому, що Варшава не хоче надавати будь-які комплекти навчання або запасних частин, які абсолютно необхідні для бойової операції.

Як пише Spiegel, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довелося самому вступити в телефонні переговори та умовити трьох глав урядів європейських країн взяти на себе реальні обставини щодо постачання танків.